Голенковский Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голенковский Виталий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голенковский Сергей Витальевич

Мать ребёнка: Голенковская (Золотова) Ольга Александровна

Дедовск, Истра, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голенковская (Золотова) Ольга Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голенковская Марина Витальевна

Мать ребёнка: Голенковская (Золотова) Ольга Александровна

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