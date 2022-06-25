Голенковский Виталий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голенковский Сергей Витальевич
Мать ребёнка: Голенковская (Золотова) Ольга Александровна
Дедовск, Истра, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голенковская Марина Витальевна
Мать ребёнка: Голенковская (Золотова) Ольга Александровна