Золотова (Щеголева) Клавдия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голенковская Ольга Александровна
Отец ребёнка: Золотов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотов Игорь Александрович
Отец ребёнка: Золотов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Золотов Александр
Смерть
Неизвестно