Золотова (Щеголева) Клавдия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотова (Щеголева) Клавдия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щеголев Алексей Родионович

Мать: Щёголева Надежда Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голенковская Ольга Александровна

Отец ребёнка: Золотов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотов Игорь Александрович

Отец ребёнка: Золотов Александр

Дедовск, Истра, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотов Александр

Смерть
Неизвестно
Дедовск, Истра, Московская область
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