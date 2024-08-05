Златоустова Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Златоустов Иван Васильевич
Отец ребёнка: Златоустов Василий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868
Сын: Златоустов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Златоустов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1869
Сын: Златоустов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Златоустов Василий Алексеевич
Смерть
Неизвестно