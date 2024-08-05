Златоустова Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Златоустова Екатерина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Златоустов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Златоустов Василий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Златоустов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1868

Сын: Златоустов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Златоустов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1869

Сын: Златоустов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Златоустов Василий Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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