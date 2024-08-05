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Златоустов Василий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Златоустова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Златоустов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Златоустова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
1868

Сын: Златоустов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Златоустова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Златоустов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Златоустова Екатерина Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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