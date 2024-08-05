Златоустов Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Златоустов Иван Васильевич
Мать ребёнка: Златоустова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Златоустов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Златоустова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Златоустов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Златоустова Екатерина Алексеевна
Смерть
Неизвестно