Славецкий Казимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСлавецкий Казимир

Славецкий Казимир

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

15.02.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Славецкий Винцентий

Мать: не указана

Бракосочетание
22.07.1918 ст.

Жена: Мазур Ксения Емельяновна

Дорогина Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1919 ст.

Сын: Словецкий Степан Казимирович

Мать ребёнка: Мазур Ксения Емельяновна

Каменка, Черепановский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
1921

Сын: Словецкий Степан Казимирович

Мать ребёнка: Мазур Ксения Емельяновна

Черепаново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Словецкий Пётр Казимирович

Мать ребёнка: Мазур Ксения Емельяновна

Черепаново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Словецкая Анна Казимировна

Мать ребёнка: Мазур Ксения Емельяновна

Ново-Ильинка, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область, Казахстан
Рождение ребёнка
02.10.1930

Сын: Словецкий Иван Казимирович

Мать ребёнка: Мазур Ксения Емельяновна

Ново-Ильинка, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область, Казахстан
Рождение ребёнка
1933

Сын: Словецкий Зиновий Казимирович

Мать ребёнка: Мазур Ксения Емельяновна

Ново-Ильинка, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область, Казахстан
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Словецкая Нина Казимировна

Мать ребёнка: Мазур Ксения Емельяновна

Ново-Ильинка, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область, Казахстан
Смерть
15.02.1944
Ново-Ильинка, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область, Казахстан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close