Славецкий Казимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти15.02.1944
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Славецкий Винцентий
Мать: не указана
Бракосочетание
22.07.1918 ст.
Жена: Мазур Ксения Емельяновна
Дорогина Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1919 ст.
Сын: Словецкий Степан Казимирович
Мать ребёнка: Мазур Ксения Емельяновна
Каменка, Черепановский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
1921
Сын: Словецкий Степан Казимирович
Мать ребёнка: Мазур Ксения Емельяновна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Словецкий Пётр Казимирович
Мать ребёнка: Мазур Ксения Емельяновна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Словецкая Анна Казимировна
Мать ребёнка: Мазур Ксения Емельяновна
Ново-Ильинка, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область, Казахстан
Рождение ребёнка
02.10.1930
Сын: Словецкий Иван Казимирович
Мать ребёнка: Мазур Ксения Емельяновна
Ново-Ильинка, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область, Казахстан
Рождение ребёнка
1933
Сын: Словецкий Зиновий Казимирович
Мать ребёнка: Мазур Ксения Емельяновна
Ново-Ильинка, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область, Казахстан
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Словецкая Нина Казимировна
Мать ребёнка: Мазур Ксения Емельяновна
Ново-Ильинка, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область, Казахстан
Смерть
15.02.1944
Ново-Ильинка, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область, Казахстан