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Мазур Ксения Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

10.06.1942

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Мазур Емельян Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
22.07.1918 ст.

Муж: Славецкий Казимир

Дорогина Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1919 ст.

Сын: Словецкий Степан Казимирович

Отец ребёнка: Славецкий Казимир

Каменка, Черепановский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
1921

Сын: Словецкий Степан Казимирович

Отец ребёнка: Славецкий Казимир

Черепаново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Словецкий Пётр Казимирович

Отец ребёнка: Славецкий Казимир

Черепаново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Словецкая Анна Казимировна

Отец ребёнка: Славецкий Казимир

Ново-Ильинка, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область, Казахстан
Рождение ребёнка
02.10.1930

Сын: Словецкий Иван Казимирович

Отец ребёнка: Славецкий Казимир

Ново-Ильинка, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область, Казахстан
Рождение ребёнка
1933

Сын: Словецкий Зиновий Казимирович

Отец ребёнка: Славецкий Казимир

Ново-Ильинка, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область, Казахстан
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Словецкая Нина Казимировна

Отец ребёнка: Славецкий Казимир

Ново-Ильинка, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область, Казахстан
Смерть
10.06.1942
Ново-Ильинка, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область, Казахстан
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