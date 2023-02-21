Мазур Ксения Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти10.06.1942
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Мазур Емельян Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
22.07.1918 ст.
Муж: Славецкий Казимир
Дорогина Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1919 ст.
Сын: Словецкий Степан Казимирович
Отец ребёнка: Славецкий Казимир
Каменка, Черепановский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
1921
Сын: Словецкий Степан Казимирович
Отец ребёнка: Славецкий Казимир
Рождение ребёнка
1923
Сын: Словецкий Пётр Казимирович
Отец ребёнка: Славецкий Казимир
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Словецкая Анна Казимировна
Отец ребёнка: Славецкий Казимир
Ново-Ильинка, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область, Казахстан
Рождение ребёнка
02.10.1930
Сын: Словецкий Иван Казимирович
Отец ребёнка: Славецкий Казимир
Ново-Ильинка, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область, Казахстан
Рождение ребёнка
1933
Сын: Словецкий Зиновий Казимирович
Отец ребёнка: Славецкий Казимир
Ново-Ильинка, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область, Казахстан
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Словецкая Нина Казимировна
Отец ребёнка: Славецкий Казимир
Ново-Ильинка, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область, Казахстан
Смерть
10.06.1942
Ново-Ильинка, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область, Казахстан