Касымский (Косымсков) Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения15.05.1937
Дата смерти23.11.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1937
Работа или профессия
С 24.04.1954 по 01.06.1956
Сухов 2-й, город Михайловка, Волгоградская область
Принят на должность тракториста
Рождение ребёнка
26.04.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Касымская (Талалайкина) Елизавета Петровна
Бракосочетание
15.11.1960
Рождение ребёнка
13.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Касымская (Талалайкина) Елизавета Петровна
Смерть
23.11.2007
Причина: рак кишечника вследствие ликвидации последствий радиационной аварии 1957 г.