Касымский (Косымсков) Николай Васильевич 15.05.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Касымский (Косымсков) Николай Васильевич

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Место рождения

Фролово, город Фролово, Волгоградская область

Дата рождения

15.05.1937

Дата смерти

23.11.2007

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1937

Отец: Косымсков Василий Илларионович

Мать: Косымскова Пелогея Ивановна

Фролово, город Фролово, Волгоградская область
Работа или профессия
С 24.04.1954 по 01.06.1956
Сухов 2-й, город Михайловка, Волгоградская область
Принят на должность тракториста
Рождение ребёнка
26.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Касымская (Талалайкина) Елизавета Петровна

Бракосочетание
15.11.1960

Жена: Касымская (Талалайкина) Елизавета Петровна

Озерск, Озерский, Челябинская область
Рождение ребёнка
13.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Касымская (Талалайкина) Елизавета Петровна

Смерть
23.11.2007
Озерск, Озерский, Челябинская область
Причина: рак кишечника вследствие ликвидации последствий радиационной аварии 1957 г.

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