Касымская (Талалайкина) Елизавета Петровна
Место рождения
Дата рождения05.11.1931
Дата смерти12.06.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.04.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Касымский (Косымсков) Николай Васильевич
Бракосочетание
15.11.1960
Рождение ребёнка
13.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Касымский (Косымсков) Николай Васильевич
Смерть
12.06.2018