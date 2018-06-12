Касымская (Талалайкина) Елизавета Петровна 05.11.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Касымская (Талалайкина) Елизавета Петровна

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Место рождения

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область

Дата рождения

05.11.1931

Дата смерти

12.06.2018

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

1937 г.р.
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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1931

Отец: Талалайкин Петр Матвеевич

Мать: Талалайкина (Силантьева) Анна Михайловна

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Касымский (Косымсков) Николай Васильевич

Бракосочетание
15.11.1960

Муж: Касымский (Косымсков) Николай Васильевич

Озерск, Озерский, Челябинская область
Рождение ребёнка
13.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Касымский (Косымсков) Николай Васильевич

Смерть
12.06.2018
Озерск, Озерский, Челябинская область

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