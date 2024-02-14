Хамидулин Ибрагим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамидулин Ибрагим

Место рождения

?

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хамидулина) Дилара Ибрагимовна

Мать ребёнка: Хамидулина Магруй

Рождение ребёнка
19.05.1931

Сын: Хамидулин Талгат Ибрагимович

Мать ребёнка: Хамидулина Магруй

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хамидулина Магруй

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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