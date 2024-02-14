Хамидулин Талгат Ибрагимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамидулин Талгат Ибрагимович

Место рождения

Оренбургская область Акбулакский район с.Павловка

Дата рождения

19.05.1931

Дата смерти

17.07.1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

1900 г.р.

Жена

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1931

Отец: Хамидулин Ибрагим

Мать: Хамидулина Магруй

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хамидулина (Абдулвалеева) Мадина Исмагиловна

Рождение ребёнка
08.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хамидулина (Абдулвалеева) Мадина Исмагиловна

Рождение ребёнка
09.08.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хамидулина (Абдулвалеева) Мадина Исмагиловна

Смерть
17.07.1993
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно

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