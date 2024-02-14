Хамидулин Талгат Ибрагимович
Место рожденияОренбургская область Акбулакский район с.Павловка
Дата рождения19.05.1931
Дата смерти17.07.1993
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1931
Отец: Хамидулин Ибрагим
Мать: Хамидулина Магруй
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хамидулина (Абдулвалеева) Мадина Исмагиловна
Рождение ребёнка
09.08.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хамидулина (Абдулвалеева) Мадина Исмагиловна
Смерть
17.07.1993
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно