Железнов Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Железнов Николай Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1869

Отец: Железнов Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1888

Дочь: Александра Николаевна

Мать ребёнка: Железнова Фёкла Ефимовна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около ?.10.1907

Дочь: Васса Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Железнова Фёкла Ефимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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