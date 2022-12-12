Железнов Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1869
Отец: Железнов Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1888
Дочь: Александра Николаевна
Мать ребёнка: Железнова Фёкла Ефимовна
Рождение ребёнка
Около ?.10.1907
Дочь: Васса Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Железнова Фёкла Ефимовна
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно