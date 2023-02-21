Железнов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Железнов Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1869

Сын: Железнов Иван Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1869

Сын: Железнов Николай Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1891

Сын: Железнов Фёдор Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1894

Сын: Железнов Пётр Павлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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