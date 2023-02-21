Железнов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1869
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1869
Сын: Железнов Николай Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1891
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1894
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно