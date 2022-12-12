Потапова (Толкачева) Анисья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова (Толкачева) Анисья Ивановна

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Толкачев Иван Григорьевич

Мать: не указана

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Митина Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Потапов (харланов) Василий Потапович

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Потапов Иван-старший Васильевич

Отец ребёнка: Потапов (харланов) Василий Потапович

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Потапов Иван-средний Васильевич

Отец ребёнка: Потапов (харланов) Василий Потапович

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Потапов Иван-младший Васильевич

Отец ребёнка: Потапов (харланов) Василий Потапович

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапов (харланов) Василий Потапович

Смерть
Неизвестно
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