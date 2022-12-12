Потапова (Толкачева) Анисья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Толкачев Иван Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Митина Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Потапов (харланов) Василий Потапович
Рождение ребёнка
1760
Сын: Потапов Иван-старший Васильевич
Отец ребёнка: Потапов (харланов) Василий Потапович
Рождение ребёнка
1766
Сын: Потапов Иван-средний Васильевич
Отец ребёнка: Потапов (харланов) Василий Потапович
Рождение ребёнка
1768
Сын: Потапов Иван-младший Васильевич
Отец ребёнка: Потапов (харланов) Василий Потапович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно