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Толкачев Иван Григорьевич

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Место рождения

Старое Погорелое, Белевский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1712

Дата смерти

1768

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Толкачев Григорий

Мать: не указана

Старое Погорелое, Белевский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1725

Сын: Толкачев Яков Иванович

Мать ребёнка: не указана

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Потапова Анисья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Толкачев Матвей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Толкачев Никифор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Мухина Ксения Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Солодухина-Родионова Гликерия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Смерть
1768
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