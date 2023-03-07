Толкачев Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1712
Дата смерти1768
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Толкачев Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1725
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Потапова Анисья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1732
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Толкачев Никифор Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Мухина Ксения Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Солодухина-Родионова Гликерия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1768