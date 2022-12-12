Потапов Иван-старший Васильевич
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Потапова Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Потапова Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Потапова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Потапова Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Потапова Анастасия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно