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Потапов Иван-старший Васильевич

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Место рождения

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Потапов (харланов) Василий Потапович

Мать: Потапова Анисья Ивановна

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Потапова Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Потапова Анастасия Алексеевна

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Потапова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Потапова Анастасия Алексеевна

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Потапов Ефрем Иванович

Мать ребёнка: Потапова Анастасия Алексеевна

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потапова Анастасия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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