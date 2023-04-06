Потапова Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова Анастасия Алексеевна

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Потапова Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Потапов Иван-старший Васильевич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Потапова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Потапов Иван-старший Васильевич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Потапов Ефрем Иванович

Отец ребёнка: Потапов Иван-старший Васильевич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапов Иван-старший Васильевич

Смерть
Неизвестно
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