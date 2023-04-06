Потапова Анастасия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Потапова Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Потапов Иван-старший Васильевич
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Потапова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Потапов Иван-старший Васильевич
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Потапов Иван-старший Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно