Митина (Потапова) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митина (Потапова) Пелагея Васильевна

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Место рождения

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Потапов (харланов) Василий Потапович

Мать: Потапова Анисья Ивановна

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Митина Анна Прокопьевна

Отец ребёнка: Митин Прокопий Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Митина Матрена Прокопьевна

Отец ребёнка: Митин Прокопий Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Митина Татьяна Прокопьевна

Отец ребёнка: Митин Прокопий Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Митина Прасковья Прокопьевна

Отец ребёнка: Митин Прокопий Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Митина Анастасия Прокопьевна

Отец ребёнка: Митин Прокопий Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Митин Алексей Прокопьевич

Отец ребёнка: Митин Прокопий Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Митина Евдокия Прокопьевна

Отец ребёнка: Митин Прокопий Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митин Прокопий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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