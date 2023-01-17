Митина (Потапова) Пелагея Васильевна
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Митина Анна Прокопьевна
Отец ребёнка: Митин Прокопий Алексеевич
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Митина Матрена Прокопьевна
Отец ребёнка: Митин Прокопий Алексеевич
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Митина Татьяна Прокопьевна
Отец ребёнка: Митин Прокопий Алексеевич
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Митина Прасковья Прокопьевна
Отец ребёнка: Митин Прокопий Алексеевич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Митина Анастасия Прокопьевна
Отец ребёнка: Митин Прокопий Алексеевич
Рождение ребёнка
1792
Сын: Митин Алексей Прокопьевич
Отец ребёнка: Митин Прокопий Алексеевич
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Митина Евдокия Прокопьевна
Отец ребёнка: Митин Прокопий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно