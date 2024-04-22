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Толстова Мария Егоровна

Место рождения

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1880

Муж: Толстов Василий Андреевич

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Толстов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Толстов Василий Андреевич

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Толстов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Толстов Василий Андреевич

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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