Толстова Мария Егоровна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1880
Рождение ребёнка
1881
Сын: Толстов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Толстов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1883
Сын: Толстов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Толстов Василий Андреевич
Смерть
Неизвестно