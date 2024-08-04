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Зарембо Прокофий Иосифович

Место рождения

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Зарембо Иосиф Павлович

Мать: Зарембо Татьяна Тимофеевна

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
23.01.1900 ст.

Жена: Зарембо (Мануйлович) Устиния Климентьевна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.11.1900 ст.

Дочь: Зарембо Александра Прокофьевна

Мать ребёнка: Зарембо (Мануйлович) Устиния Климентьевна

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.08.1902 ст.

Дочь: Зарембо Фёкла Прокофьевна

Мать ребёнка: Зарембо (Мануйлович) Устиния Климентьевна

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.06.1905 ст.

Дочь: Зарембо Мария Прокофьевна

Мать ребёнка: Зарембо (Мануйлович) Устиния Климентьевна

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.01.1913 ст.

Сын: Зарембо Ефим Прокофьевич

Мать ребёнка: Зарембо (Мануйлович) Устиния Климентьевна

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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