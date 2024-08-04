Зарембо Прокофий Иосифович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: Зарембо Иосиф Павлович
Бракосочетание
23.01.1900 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.11.1900 ст.
Дочь: Зарембо Александра Прокофьевна
Мать ребёнка: Зарембо (Мануйлович) Устиния Климентьевна
Рождение ребёнка
19.08.1902 ст.
Дочь: Зарембо Фёкла Прокофьевна
Мать ребёнка: Зарембо (Мануйлович) Устиния Климентьевна
Рождение ребёнка
02.06.1905 ст.
Дочь: Зарембо Мария Прокофьевна
Мать ребёнка: Зарембо (Мануйлович) Устиния Климентьевна
Рождение ребёнка
19.01.1913 ст.
Мать ребёнка: Зарембо (Мануйлович) Устиния Климентьевна
Смерть
Неизвестно