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Зарембо Татьяна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

05.01.1875 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Зарембо Андрей Иосифович

Отец ребёнка: Зарембо Иосиф Павлович

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Зарембо Прокофий Иосифович

Отец ребёнка: Зарембо Иосиф Павлович

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.02.1871 ст.

Сын: Зарембо Тарас Иосифович

Отец ребёнка: Зарембо Иосиф Павлович

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зарембо Иосиф Павлович

Смерть
05.01.1875 ст.
Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд
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