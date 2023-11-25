Зарембо Татьяна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смерти05.01.1875 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1866
Отец ребёнка: Зарембо Иосиф Павлович
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Зарембо Прокофий Иосифович
Отец ребёнка: Зарембо Иосиф Павлович
Рождение ребёнка
23.02.1871 ст.
Отец ребёнка: Зарембо Иосиф Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.01.1875 ст.