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Зарембо Иосиф Павлович

Место рождения

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1840 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Зарембо Андрей Иосифович

Мать ребёнка: Зарембо Татьяна Тимофеевна

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Зарембо Прокофий Иосифович

Мать ребёнка: Зарембо Татьяна Тимофеевна

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.02.1871 ст.

Сын: Зарембо Тарас Иосифович

Мать ребёнка: Зарембо Татьяна Тимофеевна

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зарембо Татьяна Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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