Зарембо Иосиф Павлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1866
Мать ребёнка: Зарембо Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Зарембо Прокофий Иосифович
Мать ребёнка: Зарембо Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
23.02.1871 ст.
Мать ребёнка: Зарембо Татьяна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно