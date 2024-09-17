Вертков Аким Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВертков Аким Антонович

Вертков Аким Антонович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Вертков Антон Никитович

Мать: Верткова -- Устинья Васильевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
10.11.1908

Жена: Верткова -Астафьева- (--) Марьяна Семеновна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Марьяна вторым браком
Рождение ребёнка
09.02.1910

Сын: Вертков Алексей Акимович

Мать ребёнка: Верткова -Астафьева- (--) Марьяна Семеновна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
спирино
Рождение ребёнка
1912

Сын: Вертков Тимофей Акимович

Мать ребёнка: Верткова -Астафьева- (--) Марьяна Семеновна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Вертков Павел Акимович

Мать ребёнка: Верткова -Астафьева- (--) Марьяна Семеновна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.11.1916

Дочь: Верткова Анна Акимовна

Мать ребёнка: Верткова -Астафьева- (--) Марьяна Семеновна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.