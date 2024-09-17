Вертков Аким Антонович
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Бракосочетание
10.11.1908
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Марьяна вторым браком
Рождение ребёнка
09.02.1910
Мать ребёнка: Верткова -Астафьева- (--) Марьяна Семеновна
спирино
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Верткова -Астафьева- (--) Марьяна Семеновна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Верткова -Астафьева- (--) Марьяна Семеновна
Рождение ребёнка
21.11.1916
Дочь: Верткова Анна Акимовна
Мать ребёнка: Верткова -Астафьева- (--) Марьяна Семеновна
Смерть
Неизвестно