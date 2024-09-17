Верткова -Астафьева- (--) Марьяна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верткова -Астафьева- (--) Марьяна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астафьев Иван Иванович

Рождение ребёнка
03.02.1905

Дочь: Астафьева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Астафьев Иван Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
28.08.1907

Сын: Астафьев Вертков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Астафьев Иван Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Бракосочетание
10.11.1908

Муж: Вертков Аким Антонович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Марьяна вторым браком
Рождение ребёнка
09.02.1910

Сын: Вертков Алексей Акимович

Отец ребёнка: Вертков Аким Антонович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
спирино
Рождение ребёнка
1912

Сын: Вертков Тимофей Акимович

Отец ребёнка: Вертков Аким Антонович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Вертков Павел Акимович

Отец ребёнка: Вертков Аким Антонович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.11.1916

Дочь: Верткова Анна Акимовна

Отец ребёнка: Вертков Аким Антонович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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