Верткова -Астафьева- (--) Марьяна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.02.1905
Дочь: Астафьева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Астафьев Иван Иванович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
28.08.1907
Сын: Астафьев Вертков Михаил Иванович
Отец ребёнка: Астафьев Иван Иванович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Бракосочетание
10.11.1908
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Марьяна вторым браком
Рождение ребёнка
09.02.1910
Отец ребёнка: Вертков Аким Антонович
спирино
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Вертков Аким Антонович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Вертков Аким Антонович
Рождение ребёнка
21.11.1916
Дочь: Верткова Анна Акимовна
Отец ребёнка: Вертков Аким Антонович
Смерть
Неизвестно