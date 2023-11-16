Вертков Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вертков Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1855 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Вертков Аким Антонович

Мать ребёнка: Устинья

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Вертков Иван Антонович

Мать ребёнка: Устинья

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья

Смерть
Неизвестно
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