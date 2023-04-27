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Władysław Elbow-high

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 03.03.1260

Дата смерти

02.03.1333

Пол

Мужской

Отец

1211 г.р.

Мать

Около 1229 г.р.

Жена

Между 1270 и 1275 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 03.03.1260

Отец: Kujawski Casimir Kuyavia

Мать: Piast (Piast) Euphrosyne

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1293

Жена: Jadwiga Kalisz

Рождение ребёнка
Около 1294

Дочь: (of Poland) Kunigunde

Мать ребёнка: Jadwiga Kalisz

Рождение ребёнка
30.04.1310

Сын: Casimir Владиславич

Мать ребёнка: Jadwiga Kalisz

Смерть
02.03.1333
Похороны
Неизвестно

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