Władysław Elbow-high
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 03.03.1260
Дата смерти02.03.1333
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 03.03.1260
Отец: Kujawski Casimir Kuyavia
Мать: Piast (Piast) Euphrosyne
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1293
Жена: Jadwiga Kalisz
Рождение ребёнка
Около 1294
Дочь: (of Poland) Kunigunde
Мать ребёнка: Jadwiga Kalisz
Рождение ребёнка
30.04.1310
Сын: Casimir Владиславич
Мать ребёнка: Jadwiga Kalisz
Смерть
02.03.1333
Похороны
Неизвестно