Jadwiga Kalisz
Место рожденияKalisz, Wielkopolskie Poland
Дата рожденияМежду 1270 и 1275
Дата смерти10.12.1339
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1270 и 1275
Отец: Piast Bolesław Pious
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1293
Муж: Władysław Elbow-high
Рождение ребёнка
Около 1294
Дочь: (of Poland) Kunigunde
Отец ребёнка: Władysław Elbow-high
Рождение ребёнка
30.04.1310
Сын: Casimir Владиславич
Отец ребёнка: Władysław Elbow-high
Смерть
10.12.1339
Похороны
Неизвестно