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Jadwiga Kalisz

Место рождения

Kalisz, Wielkopolskie Poland

Дата рождения

Между 1270 и 1275

Дата смерти

10.12.1339

Пол

Женский

Отец

Между 1224 и 1227 г.р.

Мать

Около 1244 г.р.

Муж

Около 1260 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1270 и 1275

Отец: Piast Bolesław Pious

Мать: (Árpádházi) Yolanda Helen

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1293

Муж: Władysław Elbow-high

Рождение ребёнка
Около 1294

Дочь: (of Poland) Kunigunde

Отец ребёнка: Władysław Elbow-high

Рождение ребёнка
30.04.1310

Сын: Casimir Владиславич

Отец ребёнка: Władysław Elbow-high

Смерть
10.12.1339
Похороны
Неизвестно

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