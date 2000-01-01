Мартыненко Семён Корнеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартыненко Семён Корнеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Мартыненко Корней Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Мартыненко Илья Семёнович

Мать ребёнка: Мартыненко Феодосия

Полтавская губерния
Рождение ребёнка
1815

Сын: Мартыненко Никифор Семёнович

Мать ребёнка: Мартыненко Феодосия

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Мартыненко Мария Семёновна

Мать ребёнка: Мартыненко Феодосия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартыненко Феодосия

Смерть
1821
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