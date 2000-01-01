Мартыненко Семён Корнеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти1821
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Мартыненко Корней Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Мартыненко Илья Семёнович
Мать ребёнка: Мартыненко Феодосия
Полтавская губерния
Рождение ребёнка
1815
Сын: Мартыненко Никифор Семёнович
Мать ребёнка: Мартыненко Феодосия
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Мартыненко Мария Семёновна
Мать ребёнка: Мартыненко Феодосия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мартыненко Феодосия
Смерть
1821