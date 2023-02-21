Мартыненко Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартыненко Феодосия

Мартыненко Феодосия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

С 1822 по 1890

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1790 по 1815
Полтавская губ.
Рождение ребёнка
1808

Сын: Мартыненко Илья Семёнович

Отец ребёнка: Мартыненко Семён Корнеевич

Полтавская губерния
Рождение ребёнка
1815

Сын: Мартыненко Никифор Семёнович

Отец ребёнка: Мартыненко Семён Корнеевич

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Мартыненко Мария Семёновна

Отец ребёнка: Мартыненко Семён Корнеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартыненко Семён Корнеевич

Смерть
С 1822 по 1890
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close