Мартыненко Феодосия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиС 1822 по 1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1790 по 1815
Полтавская губ.
Рождение ребёнка
1808
Сын: Мартыненко Илья Семёнович
Отец ребёнка: Мартыненко Семён Корнеевич
Полтавская губерния
Рождение ребёнка
1815
Сын: Мартыненко Никифор Семёнович
Отец ребёнка: Мартыненко Семён Корнеевич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Мартыненко Мария Семёновна
Отец ребёнка: Мартыненко Семён Корнеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
С 1822 по 1890