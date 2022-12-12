Мартыненко Корней Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Мартыненко Пётр Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Мартыненко Андрей Корнеевич
Мать ребёнка: не указана
Полтавская губ.
Рождение ребёнка
1790
Сын: Мартыненко Семён Корнеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Мартыненко Косма Корнеевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 1791
Смерть
Неизвестно