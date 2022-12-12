Мартыненко Корней Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартыненко Корней Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Мартыненко Пётр Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Мартыненко Андрей Корнеевич

Мать ребёнка: не указана

Полтавская губ.
Рождение ребёнка
1790

Сын: Мартыненко Семён Корнеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Мартыненко Косма Корнеевич

Мать ребёнка: не указана

Антоновка, Чернігівська область
Место жительства
С 1791
Антоновка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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