Сурин Станислав (Стась) Путятич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сурин Павел Путятич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сурин Герасим (Гарасим) Станиславович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сурин Потей Станиславович
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
1547
Чернобыль, Київська область
получил от польского короля на два года замок Чернобыль
Смерть
Неизвестно