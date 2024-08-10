Сурин Станислав (Стась) Путятич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сурин Станислав (Стась) Путятич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сурин Павел Путятич

Мать: Волчковична Духна Волковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сурин Герасим (Гарасим) Станиславович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сурин Потей Станиславович

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
1547
Чернобыль, Київська область
получил от польского короля на два года замок Чернобыль
Смерть
Неизвестно

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