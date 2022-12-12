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Жушев Григорий

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Место рождения

Коломна, Коломенский, Московская область

Дата рождения

Между 1955 и 1960

Дата смерти

Между 1990 и 1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1935 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1955 и 1960

Отец: не указан

Мать: Жушева Галина Сергеевна

Коломна, Коломенский, Московская область
Арест
Между 1987 и 1988
Коломна, Коломенский, Московская область
Убил топором своего бывшего приятеля, который долгое время издевался над ним. Дали 10 лет.
Смерть
Между 1990 и 1995
Коломна, Коломенский, Московская область
Вернулся из тюрьмы и вскоре умер от туберкулеза
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