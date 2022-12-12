Жушев Григорий
Место рождения
Дата рожденияМежду 1955 и 1960
Дата смертиМежду 1990 и 1995
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1955 и 1960
Отец: не указан
Мать: Жушева Галина Сергеевна
Арест
Между 1987 и 1988
Убил топором своего бывшего приятеля, который долгое время издевался над ним. Дали 10 лет.
Смерть
Между 1990 и 1995
Вернулся из тюрьмы и вскоре умер от туберкулеза