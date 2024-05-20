Куклин Александр Николаевич Около 1825 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКуклин Александр Николаевич

Куклин Александр Николаевич

Место рождения

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

До 1885

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1852

Жена: Куклина Ульяна Федоровна

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Куклин Павел Александрович

Мать ребёнка: Куклина Ульяна Федоровна

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Шишомарова (Куклина) Аполлинария Александровна

Мать ребёнка: Куклина Ульяна Федоровна

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Куклина Анна Александровна

Мать ребёнка: Куклина Ульяна Федоровна

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Куклин Михаил Александрович

Мать ребёнка: Куклина Ульяна Федоровна

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Куклина Евфросинья Александровна

Мать ребёнка: Куклина Ульяна Федоровна

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1885
Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Кадниковский мещанин.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.