Куклин Александр Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиДо 1885
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1852
Жена: Куклина Ульяна Федоровна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Куклин Павел Александрович
Мать ребёнка: Куклина Ульяна Федоровна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Шишомарова (Куклина) Аполлинария Александровна
Мать ребёнка: Куклина Ульяна Федоровна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Куклина Анна Александровна
Мать ребёнка: Куклина Ульяна Федоровна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Куклин Михаил Александрович
Мать ребёнка: Куклина Ульяна Федоровна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Куклина Евфросинья Александровна
Мать ребёнка: Куклина Ульяна Федоровна
Смерть
До 1885
Кадниковский мещанин.