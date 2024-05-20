Куклина Ульяна Федоровна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1852
Рождение ребёнка
1853
Сын: Куклин Павел Александрович
Отец ребёнка: Куклин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Шишомарова (Куклина) Аполлинария Александровна
Отец ребёнка: Куклин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Куклина Анна Александровна
Отец ребёнка: Куклин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1864
Сын: Куклин Михаил Александрович
Отец ребёнка: Куклин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Куклина Евфросинья Александровна
Отец ребёнка: Куклин Александр Николаевич
Смерть
Неизвестно