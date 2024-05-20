Куклина Ульяна Федоровна 1828 — найти родственников по фамилии на Familio
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Куклина Ульяна Федоровна

Место рождения

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1852

Муж: Куклин Александр Николаевич

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Куклин Павел Александрович

Отец ребёнка: Куклин Александр Николаевич

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Шишомарова (Куклина) Аполлинария Александровна

Отец ребёнка: Куклин Александр Николаевич

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Куклина Анна Александровна

Отец ребёнка: Куклин Александр Николаевич

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Куклин Михаил Александрович

Отец ребёнка: Куклин Александр Николаевич

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Куклина Евфросинья Александровна

Отец ребёнка: Куклин Александр Николаевич

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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