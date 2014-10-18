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Голубева Бобкова Ангелина Дмитриевна

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Место рождения

Родники, Ивановская область

Дата рождения

30.11.1923

Дата смерти

18.10.2014

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1923

Отец: Бобков Дмитрий Андреевич

Мать: Бобкова Беляева Варвара Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубев Алексанр Григорьевич

Рождение ребёнка
12.04.1948

Сын: Голубев Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Голубев Алексанр Григорьевич

Рождение ребёнка
17.09.1952

Дочь: Сидорова Голубева Елена Александровна

Отец ребёнка: Голубев Алексанр Григорьевич

Смерть
18.10.2014

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