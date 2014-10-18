Голубева Бобкова Ангелина Дмитриевна
Место рожденияРодники, Ивановская область
Дата рождения30.11.1923
Дата смерти18.10.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1923
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.04.1948
Сын: Голубев Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Голубев Алексанр Григорьевич
Рождение ребёнка
17.09.1952
Дочь: Сидорова Голубева Елена Александровна
Отец ребёнка: Голубев Алексанр Григорьевич
Смерть
18.10.2014