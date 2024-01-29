Бобков Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобков Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1923

Дочь: Голубева Бобкова Ангелина Дмитриевна

Мать ребёнка: Бобкова Варвара

Родники, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобкова Варвара

Смерть
Неизвестно
Кострома
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