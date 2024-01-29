Бобков Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1923
Дочь: Голубева Бобкова Ангелина Дмитриевна
Мать ребёнка: Бобкова Варвара
Родники, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бобкова Варвара
Смерть
Неизвестно
Кострома