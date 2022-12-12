Лысов Лаврентий Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1813 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1813 ст.
Отец: Лысов Фёдор Родионович
Мать: - Соломонида -
Рождение ребёнка
Вычислено 1838 ст.
Сын: Лысов Даниил Лаврентьевич
Мать ребёнка: - Марфа Мироновна
Рождение ребёнка
Вычислено ?.04.1850 ст.
Сын: Лысов Кузьма Лаврентьевич
Мать ребёнка: - Марфа Мироновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1853 ст.
Сын: Лысов Гурьян Лаврентьевич
Мать ребёнка: - Марфа Мироновна
Смерть
Неизвестно