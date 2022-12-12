Лысов Лаврентий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛысов Лаврентий Фёдорович

Лысов Лаврентий Фёдорович

avatar

Место рождения

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1813 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1778 г.р.

Мать

Вычислено 1781 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1813 ст.

Отец: Лысов Фёдор Родионович

Мать: - Соломонида -

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1838 ст.

Сын: Лысов Даниил Лаврентьевич

Мать ребёнка: - Марфа Мироновна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено ?.04.1850 ст.

Сын: Лысов Кузьма Лаврентьевич

Мать ребёнка: - Марфа Мироновна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1853 ст.

Сын: Лысов Гурьян Лаврентьевич

Мать ребёнка: - Марфа Мироновна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close