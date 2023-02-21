- Соломонида -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1781 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1781 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1807 ст.
Дочь: Лысова Ольга Фёдоровна
Отец ребёнка: Лысов Фёдор Родионович
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.
Дочь: Лысова Акилина Фёдоровна
Отец ребёнка: Лысов Фёдор Родионович
Рождение ребёнка
Вычислено 1813 ст.
Сын: Лысов Лаврентий Фёдорович
Отец ребёнка: Лысов Фёдор Родионович
Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.
Отец ребёнка: Лысов Фёдор Родионович
Рождение ребёнка
Вычислено 1818 ст.
Отец ребёнка: Лысов Фёдор Родионович
Рождение ребёнка
Вычислено 1819 ст.
Сын: Лысов Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Лысов Фёдор Родионович
Рождение ребёнка
Вычислено 1822 ст.
Сын: Лысов Фока Фёдорович
Отец ребёнка: Лысов Фёдор Родионович
Рождение ребёнка
Вычислено 1825 ст.
Отец ребёнка: Лысов Фёдор Родионович
Смерть
Неизвестно