- Соломонида - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- Соломонида -

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1781 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1807 г.р.
Вычислено 1809 г.р.
Вычислено 1813 г.р.
Вычислено 1815 г.р.
Вычислено 1818 г.р.
Вычислено 1819 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1781 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1807 ст.

Дочь: Лысова Ольга Фёдоровна

Отец ребёнка: Лысов Фёдор Родионович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.

Дочь: Лысова Акилина Фёдоровна

Отец ребёнка: Лысов Фёдор Родионович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1813 ст.

Сын: Лысов Лаврентий Фёдорович

Отец ребёнка: Лысов Фёдор Родионович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.

Сын: Лысов Иван' Фёдорович

Отец ребёнка: Лысов Фёдор Родионович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1818 ст.

Сын: Лысов Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: Лысов Фёдор Родионович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1819 ст.

Сын: Лысов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Лысов Фёдор Родионович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1822 ст.

Сын: Лысов Фока Фёдорович

Отец ребёнка: Лысов Фёдор Родионович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1825 ст.

Сын: Лысов Андриян Фёдорович

Отец ребёнка: Лысов Фёдор Родионович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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