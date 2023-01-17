Лысов Фёдор Родионович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1778 ст.
Дата смертиОколо 1838 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1778 ст.
Отец: Лысов Родион Осипович
Мать: - Степанида Павловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1807 ст.
Дочь: Лысова Ольга Фёдоровна
Мать ребёнка: - Соломонида -
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.
Дочь: Лысова Акилина Фёдоровна
Мать ребёнка: - Соломонида -
Рождение ребёнка
Вычислено 1813 ст.
Сын: Лысов Лаврентий Фёдорович
Мать ребёнка: - Соломонида -
Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.
Мать ребёнка: - Соломонида -
Рождение ребёнка
Вычислено 1818 ст.
Мать ребёнка: - Соломонида -
Рождение ребёнка
Вычислено 1819 ст.
Сын: Лысов Иван Фёдорович
Мать ребёнка: - Соломонида -
Рождение ребёнка
Вычислено 1822 ст.
Сын: Лысов Фока Фёдорович
Мать ребёнка: - Соломонида -
Рождение ребёнка
Вычислено 1825 ст.
Мать ребёнка: - Соломонида -
Смерть
Около 1838 ст.