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Лысов Фёдор Родионович

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Место рождения

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1778 ст.

Дата смерти

Около 1838 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1760 г.р.

Мать

Вычислено 1756 г.р.

Дети

Вычислено 1807 г.р.
Вычислено 1809 г.р.
Вычислено 1813 г.р.
Вычислено 1815 г.р.
Вычислено 1818 г.р.
Вычислено 1819 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1778 ст.

Отец: Лысов Родион Осипович

Мать: - Степанида Павловна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1807 ст.

Дочь: Лысова Ольга Фёдоровна

Мать ребёнка: - Соломонида -

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.

Дочь: Лысова Акилина Фёдоровна

Мать ребёнка: - Соломонида -

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1813 ст.

Сын: Лысов Лаврентий Фёдорович

Мать ребёнка: - Соломонида -

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.

Сын: Лысов Иван' Фёдорович

Мать ребёнка: - Соломонида -

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1818 ст.

Сын: Лысов Григорий Фёдорович

Мать ребёнка: - Соломонида -

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1819 ст.

Сын: Лысов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: - Соломонида -

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1822 ст.

Сын: Лысов Фока Фёдорович

Мать ребёнка: - Соломонида -

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1825 ст.

Сын: Лысов Андриян Фёдорович

Мать ребёнка: - Соломонида -

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1838 ст.
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