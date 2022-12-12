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Лысов Григорий Фёдорович

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Место рождения

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1818 ст.

Дата смерти

Около 1857 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1778 г.р.

Мать

Вычислено 1781 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1818 ст.

Отец: Лысов Фёдор Родионович

Мать: - Соломонида -

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1844 ст.

Дочь: Лысова Парасковья Григорьевна

Мать ребёнка: - Надежда Егоровна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1846 ст.

Дочь: Лысова Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: - Надежда Егоровна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1857 ст.
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