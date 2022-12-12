Лысов Григорий Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1818 ст.
Дата смертиОколо 1857 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1818 ст.
Отец: Лысов Фёдор Родионович
Мать: - Соломонида -
Рождение ребёнка
Вычислено 1844 ст.
Дочь: Лысова Парасковья Григорьевна
Мать ребёнка: - Надежда Егоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1846 ст.
Дочь: Лысова Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: - Надежда Егоровна
Смерть
Около 1857 ст.