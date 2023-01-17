- Надежда Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- Надежда Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1816 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1844 ст.

Дочь: Лысова Парасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Лысов Григорий Фёдорович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1846 ст.

Дочь: Лысова Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Лысов Григорий Фёдорович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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