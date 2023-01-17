- Надежда Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1816 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1844 ст.
Дочь: Лысова Парасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Лысов Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1846 ст.
Дочь: Лысова Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Лысов Григорий Фёдорович
Смерть
Неизвестно