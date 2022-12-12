- Марфа Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1818 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1818 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1838 ст.
Сын: Лысов Даниил Лаврентьевич
Отец ребёнка: Лысов Лаврентий Фёдорович
Рождение ребёнка
Вычислено ?.04.1850 ст.
Сын: Лысов Кузьма Лаврентьевич
Отец ребёнка: Лысов Лаврентий Фёдорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1853 ст.
Сын: Лысов Гурьян Лаврентьевич
Отец ребёнка: Лысов Лаврентий Фёдорович
Смерть
Неизвестно