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- Марфа Мироновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1818 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1818 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1838 ст.

Сын: Лысов Даниил Лаврентьевич

Отец ребёнка: Лысов Лаврентий Фёдорович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено ?.04.1850 ст.

Сын: Лысов Кузьма Лаврентьевич

Отец ребёнка: Лысов Лаврентий Фёдорович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1853 ст.

Сын: Лысов Гурьян Лаврентьевич

Отец ребёнка: Лысов Лаврентий Фёдорович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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