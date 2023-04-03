Адоевская Мария Иосифовна
Место рождения?, , ,
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Адоевский Михаил Стефанов
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адоевский Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Адоевский Михаил Стефанов
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Бракосочетание
Неизвестно
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Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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