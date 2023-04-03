Адоевская Мария Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адоевская Мария Иосифовна

Место рождения

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Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Адоевский Михаил Стефанов

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адоевский Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Адоевский Михаил Стефанов

?, , ,
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Адоевский Михаил Стефанов

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Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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