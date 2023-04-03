Адоевский Георгий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адоевский Георгий Михайлович

Место рождения

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Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1919 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Адоевский Михаил Стефанов

Мать: Адоевская Мария Иосифовна

?, , ,
Рождение ребёнка
1919

Сын: Одоевский Фёдор Георгиевич

Мать ребёнка: Адоевская Антонина Михайловна

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Адоевская Антонина Михайловна

?, , ,
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Адоевская Антонина Михайловна

?, , ,
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Адоевская Антонина Михайловна

?, , ,
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сметанина Мария Георгиевна

Мать ребёнка: Адоевская Антонина Михайловна

?, , ,
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Адоевская Антонина Михайловна

?, , ,
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
?, , ,
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