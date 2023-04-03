Адоевский Георгий Михайлович
Место рождения?, , ,
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
?, , ,
Рождение ребёнка
1919
Сын: Одоевский Фёдор Георгиевич
Мать ребёнка: Адоевская Антонина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
?, , ,
Рождение ребёнка
Неизвестно
?, , ,
Рождение ребёнка
Неизвестно
?, , ,
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сметанина Мария Георгиевна
Мать ребёнка: Адоевская Антонина Михайловна
?, , ,
Рождение ребёнка
Неизвестно
?, , ,
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
?, , ,