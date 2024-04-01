Бородихин Матвей Боярский Сын Г. Тары
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1615
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1615
Отец: Бородихин ? Микита Отст. Конный Казак Г. Тары Андреев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бородихина ?
Военная служба
С 1651 по 1652
посылан был на калмыцких воинских людей с ротмистром с Ондреем Кропотовым да с сыном боярским со Власом Чередовым и тех калмыков побили и живых поимали.
Рождение ребёнка
Около 1659
Сын: Бородихин Дмитрий Боярский Сын Г. Тары Матвеев (Митко)
Мать ребёнка: Бородихина ?
Рождение ребёнка
Около 1659
Сын: Бородихин Андрей Отст. Конный Казак Г. Тары Матвеев
Мать ребёнка: Бородихина ?
Военная служба
1660
году посылан в степь за калмыцкими воинскими людьми с сотником с Юрьем Шатовым как ходили тремя городы. Да том же году в осень послан за калмыцкими ж и за царевичи сибирскими кои воевали барабинские в... Показать все
Военная служба
1661
посылан на калмыцких же воинских людей с сотником Юрьем Шатовым и тех калмыков побили наголову сошед на урочище на Атмасе. Да он же послан был в погоню за царевичем и за тарскими изменники и башкиры к... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1664
Сын: Бородихин Василий Боярский Сын Г. Тары Матвеев (Васка)
Мать ребёнка: Бородихина ?
Военная служба
1666
в литовско - черкесско - русской сотне Ивана Шатова - рядовой с окладом 3 руб. с четью.
Военная служба
1676
Переведен из конных казаков в сыны боярские (в офицеры)
Рождение ребёнка
Около 1677
Мать ребёнка: Бородихина ?
Рождение ребёнка
Около 1679
Сын: Бородихин Федор Боярский Сын Г. Тары Матвеев (Федка)
Мать ребёнка: Бородихина ?
Рождение ребёнка
Около 1681
Мать ребёнка: Бородихина ?
Смерть
Неизвестно