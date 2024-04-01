Бородихин Матвей Боярский Сын Г. Тары — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородихин Матвей Боярский Сын Г. Тары

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1615

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1615

Отец: Бородихин ? Микита Отст. Конный Казак Г. Тары Андреев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородихина ?

Военная служба
С 1651 по 1652
Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
посылан был на калмыцких воинских людей с ротмистром с Ондреем Кропотовым да с сыном боярским со Власом Чередовым и тех калмыков побили и живых поимали.
Рождение ребёнка
Около 1659

Сын: Бородихин Дмитрий Боярский Сын Г. Тары Матвеев (Митко)

Мать ребёнка: Бородихина ?

Рождение ребёнка
Около 1659

Сын: Бородихин Андрей Отст. Конный Казак Г. Тары Матвеев

Мать ребёнка: Бородихина ?

Военная служба
1660
Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
году посылан в степь за калмыцкими воинскими людьми с сотником с Юрьем Шатовым как ходили тремя городы. Да том же году в осень послан за калмыцкими ж и за царевичи сибирскими кои воевали барабинские в... Показать все
Военная служба
1661
Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
посылан на калмыцких же воинских людей с сотником Юрьем Шатовым и тех калмыков побили наголову сошед на урочище на Атмасе. Да он же послан был в погоню за царевичем и за тарскими изменники и башкиры к... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1664

Сын: Бородихин Василий Боярский Сын Г. Тары Матвеев (Васка)

Мать ребёнка: Бородихина ?

Военная служба
1666
Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
в литовско - черкесско - русской сотне Ивана Шатова - рядовой с окладом 3 руб. с четью. ‌
Военная служба
1676
Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Переведен из конных казаков в сыны боярские (в офицеры)
Рождение ребёнка
Около 1677

Сын: Бородихин Ганка Матвеев

Мать ребёнка: Бородихина ?

Рождение ребёнка
Около 1679

Сын: Бородихин Федор Боярский Сын Г. Тары Матвеев (Федка)

Мать ребёнка: Бородихина ?

Рождение ребёнка
Около 1681

Сын: Бородихин Иван Матвеев

Мать ребёнка: Бородихина ?

Смерть
Неизвестно

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