Бородихин Андрей Отст. Конный Казак Г. Тары Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородихин Андрей Отст. Конный Казак Г. Тары Матвеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1659

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1659

Отец: Бородихин Матвей Боярский Сын Г. Тары

Мать: Бородихина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородихина ?

Военная служба
1679
Начало службы
Военная служба
1681
Хлебные запасы
Рождение ребёнка
Около 1692

Сын: Бородихин Семен Андреев

Мать ребёнка: Бородихина ?

Рождение ребёнка
Около 1695

Сын: Бородихин Иван Андреев

Мать ребёнка: Бородихина ?

Военная служба
1701
Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Десятник
Рождение ребёнка
Около 1701

Сын: Бородихин Иван 2? Андреев

Мать ребёнка: Бородихина ?

Рождение ребёнка
24.07.1726

Сын: Бородихин Борис Андреев

Мать ребёнка: Бородихина ?

Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
ИАОО ф.26 оп.2 д.1 л.52об.
Смерть
Неизвестно

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