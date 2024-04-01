Бородихин Андрей Отст. Конный Казак Г. Тары Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1659
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1659
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бородихина ?
Военная служба
1679
Начало службы
Военная служба
1681
Хлебные запасы
Рождение ребёнка
Около 1692
Мать ребёнка: Бородихина ?
Рождение ребёнка
Около 1695
Мать ребёнка: Бородихина ?
Военная служба
1701
Десятник
Рождение ребёнка
Около 1701
Сын: Бородихин Иван 2? Андреев
Мать ребёнка: Бородихина ?
Рождение ребёнка
24.07.1726
Мать ребёнка: Бородихина ?
ИАОО ф.26 оп.2 д.1 л.52об.
Смерть
Неизвестно