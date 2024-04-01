Бородихин Василий Боярский Сын Г. Тары Матвеев (Васка) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородихин Василий Боярский Сын Г. Тары Матвеев (Васка)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1664

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1664

Отец: Бородихин Матвей Боярский Сын Г. Тары

Мать: Бородихина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородихина ?

Военная служба
1687
Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Начало службы
Рождение ребёнка
Около 1692

Сын: Бородихин Семен Васильев (Сенька)

Мать ребёнка: Бородихина ?

Рождение ребёнка
Около 1695

Сын: Бородихин Иван Васильев

Мать ребёнка: Бородихина ?

Военная служба
1701
Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
В сынах боярских
Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Бородихин Василий Васильев

Мать ребёнка: Бородихина ?

Смерть
Неизвестно

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