Бородихин Василий Боярский Сын Г. Тары Матвеев (Васка)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1664
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1664
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бородихина ?
Военная служба
1687
Начало службы
Рождение ребёнка
Около 1692
Сын: Бородихин Семен Васильев (Сенька)
Мать ребёнка: Бородихина ?
Рождение ребёнка
Около 1695
Мать ребёнка: Бородихина ?
Военная служба
1701
В сынах боярских
Рождение ребёнка
Около 1720
Сын: Бородихин Василий Васильев
Мать ребёнка: Бородихина ?
Смерть
Неизвестно