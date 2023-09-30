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Позднякова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Позднякова) Мария

Отец ребёнка: Поздняков Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поздняков Яков

Рождение ребёнка
1924

Сын: Поздняков Михаил

Отец ребёнка: Поздняков Яков

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Никиташина (Позднякова) Анна

Отец ребёнка: Поздняков Яков

Рождение ребёнка
05.10.1940

Дочь: Куклина (Позднякова) Галина

Отец ребёнка: Поздняков Яков

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Юдаева (Позднякова) Лидия

Отец ребёнка: Поздняков Яков

Смерть
1993

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