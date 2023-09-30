Позднякова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1993
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Позднякова) Мария
Отец ребёнка: Поздняков Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поздняков Яков
Рождение ребёнка
1924
Сын: Поздняков Михаил
Отец ребёнка: Поздняков Яков
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Никиташина (Позднякова) Анна
Отец ребёнка: Поздняков Яков
Рождение ребёнка
05.10.1940
Дочь: Куклина (Позднякова) Галина
Отец ребёнка: Поздняков Яков
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Юдаева (Позднякова) Лидия
Отец ребёнка: Поздняков Яков
Смерть
1993