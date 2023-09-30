Поздняков Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поздняков Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Поздняков Николай

Мать: Позднякова ?

Рождение ребёнка
08.01.1920

Сын: Поздняков Николай

Мать ребёнка: Позднякова Анастасия

д. Никулино
Рождение ребёнка
1924

Сын: Поздняков Михаил

Мать ребёнка: Позднякова Мария

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Никиташина Анна

Мать ребёнка: Позднякова Мария

Рождение ребёнка
05.10.1940

Дочь: Куклина Галина

Мать ребёнка: Позднякова Мария

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Юдаева Лидия

Мать ребёнка: Позднякова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Позднякова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Позднякова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Позднякова Анастасия

Смерть
1955
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