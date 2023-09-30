Поздняков Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1955
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Поздняков Николай
Мать: Позднякова ?
Рождение ребёнка
08.01.1920
Сын: Поздняков Николай
Мать ребёнка: Позднякова Анастасия
д. Никулино
Рождение ребёнка
1924
Сын: Поздняков Михаил
Мать ребёнка: Позднякова Мария
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Никиташина Анна
Мать ребёнка: Позднякова Мария
Рождение ребёнка
05.10.1940
Дочь: Куклина Галина
Мать ребёнка: Позднякова Мария
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Юдаева Лидия
Мать ребёнка: Позднякова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Позднякова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Позднякова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Позднякова Анастасия
Смерть
1955