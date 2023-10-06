Кравцов Константин Григоревич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.11.1900
Дочь: Кононец Мария Константиновна
Мать ребёнка: Кравцова Татьяна Семеновна
Рождение ребёнка
18.01.1903
Дочь: Ксения Константиновна
Мать ребёнка: Кравцова Татьяна Семеновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.08.1905
Дочь: Наталия Константиновна
Мать ребёнка: Кравцова Татьяна Семеновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.09.1908
Сын: Кравцов Иван Константинович
Мать ребёнка: Кравцова Татьяна Семеновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.02.1911
Дочь: Евфросиния Константиновна
Мать ребёнка: Кравцова Татьяна Семеновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.04.1914
Дочь: Агафия Константиновна
Мать ребёнка: Кравцова Татьяна Семеновна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно