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Кравцов Константин Григоревич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
23.01.1900

Жена: не указана

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.11.1900

Дочь: Кононец Мария Константиновна

Мать ребёнка: Кравцова Татьяна Семеновна

Рождение ребёнка
18.01.1903

Дочь: Ксения Константиновна

Мать ребёнка: Кравцова Татьяна Семеновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.08.1905

Дочь: Наталия Константиновна

Мать ребёнка: Кравцова Татьяна Семеновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.09.1908

Сын: Кравцов Иван Константинович

Мать ребёнка: Кравцова Татьяна Семеновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.02.1911

Дочь: Евфросиния Константиновна

Мать ребёнка: Кравцова Татьяна Семеновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.04.1914

Дочь: Агафия Константиновна

Мать ребёнка: Кравцова Татьяна Семеновна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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