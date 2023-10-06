Кравцова (Колесникова) Татьяна Семеновна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.11.1900
Дочь: Кононец Мария Константиновна
Отец ребёнка: Кравцов Константин Григоревич
Рождение ребёнка
18.01.1903
Дочь: Ксения Константиновна
Отец ребёнка: Кравцов Константин Григоревич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.08.1905
Дочь: Наталия Константиновна
Отец ребёнка: Кравцов Константин Григоревич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.09.1908
Сын: Кравцов Иван Константинович
Отец ребёнка: Кравцов Константин Григоревич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.02.1911
Дочь: Евфросиния Константиновна
Отец ребёнка: Кравцов Константин Григоревич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.04.1914
Дочь: Агафия Константиновна
Отец ребёнка: Кравцов Константин Григоревич
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно